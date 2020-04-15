«Почему от неумных людей зависит наше будущее?» Степанова – о карантине в России

Бывшая баскетболистка Мария Степанова, двукратный призёр Олимпийских игр, обладательница двух серебряных медалей чемпионатов мира, а также трёхкратная чемпионка Европы в составе сборной России, поделилась мнением о мерах, которые принимает руководство страны для борьбы с коронавирусом.
«Вся жизнь — игра… Я привыкла играть по правилам, честно… Но… Что это? Беспредел? Унижение? Самоизоляции мало? Уже можно носить колокольчик в носу, приседать и говорить «Ку» проезжающему в машине с мигалкой эцилопу?
Почему от неумных, скажем так, людей зависит наше будущее? Почему мне стыдно за страну, страшно за детей?» — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».
Баскетболистка сопроводила запись фотографией, на котором стоит у зеркала с нарисованной решёткой.
Фото: «Инстаграм» Марии Степановой
Степанова стала первой россиянкой в WNBA. В 1998 году она выставила себя на драфт лиги, где её в первом раунде под восьмым номером выбрала команда «Финикс Меркури».
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