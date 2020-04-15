Дерек Фишер: лучшее воспоминание о «Лейкерс» – дух товарищества

Бывший разыгрывающий НБА Дерек Фишер поделился воспоминаниями о «Лос-Анджелес Лейкерс» конца 2000-х годов. По его словам, он никогда не забудет дух товарищества, который царил в команде и позволил ей завоевать два чемпионских титула в 2009 и 2010 годах
«Самое теплое воспоминание – это дух товарищества, который присутствовал в той команде. У нас был очень сплочённый коллектив. Ламар Одом и Люк Уолтон, благодаря их характерам и самоотверженности, мы смогли объёдиниться. Нам нравилось делать друг друга лучше.
Я помню, с каким настроем готовились к сезону-2008/2009 после поражения в финальной серии годом ранее. Мы работали на тренировках с бешенной самоотдачей, стимулировали друг друга. Вторая команда проверяла на прочность первую команду и наоборот», – передает слова Фишера Clutch Points.
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