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«Юта» не планирует расставаться с Гобером или Митчеллом

«Юта» не планирует расставаться с Гобером или Митчеллом
Баскетбол / НБА 0

«Юта Джаз» не планирует отпускать центрового Руди Гобера или защитника Донована Митчелла, несмотря на появившиеся слухи об интересе к игрокам, утверждает инсайдер The Athletic Тони Джонс.

Ранее оба баскетболиста заразились коронавирусом. Митчелл признался, что был зол на Гобера, который первым подхватил инфекцию. Хоть оба спортсмена и вылечились, но их отношения пока далеки от идеальных.

До этого Гобер демонстративно пренебрегал мерами безопасности, что и разозлило Митчелла. Именно после заражения игроков «Юты» в НБА решили приостановить сезон. До сих пор неизвестно, когда чемпионат возобновится.

Отметим, что прямых доказательств того, что именно Гобер заразил Митчелла нет. Диагноз игрокам был поставлен с разницей в сутки.

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