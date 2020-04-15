«Юта» не планирует расставаться с Гобером или Митчеллом
«Юта Джаз» не планирует отпускать центрового Руди Гобера или защитника Донована Митчелла, несмотря на появившиеся слухи об интересе к игрокам, утверждает инсайдер The Athletic Тони Джонс.
Ранее оба баскетболиста заразились коронавирусом. Митчелл признался, что был зол на Гобера, который первым подхватил инфекцию. Хоть оба спортсмена и вылечились, но их отношения пока далеки от идеальных.
До этого Гобер демонстративно пренебрегал мерами безопасности, что и разозлило Митчелла. Именно после заражения игроков «Юты» в НБА решили приостановить сезон. До сих пор неизвестно, когда чемпионат возобновится.
Отметим, что прямых доказательств того, что именно Гобер заразил Митчелла нет. Диагноз игрокам был поставлен с разницей в сутки.
«Майами» попробует заполучить Гобера или Митчелла
Читайте также
- 15 апреля 2020
-
19:47
-
18:51
-
16:32
-
15:13
-
13:52
-
13:09
-
11:32
-
09:40
-
09:18
-
00:55
- 14 апреля 2020
-
23:49
-
22:59
-
21:59
-
20:57
-
19:58
-
18:42
-
17:58
-
16:41
-
16:17
-
15:07
-
14:34
-
13:43
-
12:53
-
10:52
-
10:11
-
09:31
-
09:16
-
07:00
-
00:10
- 13 апреля 2020
-
22:57
-
20:46
-
20:05
-
19:15
-
18:23
-
16:50
Партнерский контент