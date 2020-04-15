Гендиректор Лиги чемпионов: надеемся, к октябрю будем проводить матчи с болельщиками

Генеральный директор Лиги чемпионов ФИБА Патрик Комнинос рассказал о планах организации по завершению сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Комнинос сообщил, что вскоре станет известно, кто будет принимать «Финал восьми». Функционер выразил надежду, что осенью баскетбольные матчи можно будет проводить со зрителями.
«Надеемся, в конце мая объявим хозяина «Финала восьми». Кроме того, сохраняем надежду, что к октябрю будем проводить матчи с болельщиками. Если такое будет невозможно, то весь мир столкнётся с серьёзными проблемами», — цитирует Комниноса Eurohoops.
Руководство ФИБА постановило доиграть сезон в формате «Финала восьми». Он будет сыгран с 30 сентября по 4 октября. Место проведения матчей «Финала восьми» будет определено позже.
Таким образом, место в «Финал восьми» получат фактически четвертьфиналисты турнира. Шесть из них были известны ещё до приостановки сезона — «Бургос», «Нимбурк», «Сарагоса», АЕК, «Тюрк Телеком» и «Хапоэль» из Иерусалима.
Ещё два участника «Финала восьми» будут определены в парах «Нижний Новгород» — «Дижон» и «Остенде» — «Иберостар Тенерифе». Точные даты решающих матчей в этих парах будут определены позже.
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