Бисмак Бийомбо пожертвовал $ 1 млн. на борьбу с коронавирусом в ДР Конго

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Бисмак Бийомбо помогает ДР Конго в борьбе с пандемией коронавируса.

По данным источника, игрок пожертвовал $ 1 млн. На эту сумму Бийомбо отправил в свою страну 10 тысяч масок для лица и 780 защитных костюмов.

«Мы никогда не сталкивались с кризисом такого масштаба. Видеть, как страдает моя страна — это ужасно. Я провёл последние несколько недель, пытаясь найти способ помочь тем, кто страдает в ДР Конго. Я рад сообщить, что на этой неделе доставили в ДРК более 10 000 масок и 780 защитных костюмов», — приводит слова Бийомбо rfi.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 133 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 510 тыс. В Конго на данный момент зафиксировано 254 случая заражения.