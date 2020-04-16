Куртинайтис: до стадии плей-офф Мозгов бы разыгрался и приносил «Химкам» пользу

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис оценил возможность возвращения в строй 33-летнего центрового Тимофея Мозгова к концу регулярного сезона Евролиги, если бы чемпионат не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Правда ли, что незадолго до карантина Тимофей Мозгов начал тренировки в общей группе? Да, он проводил полноценные тренировки на протяжении почти двух недель. На игру с «Баварией» в Евролиге я не планировал его выпускать, но в ближайшем матче Единой лиги мы бы точно попробовали Тимофея. На тренировках он не божил, но показывал неплохой баскетбол. После двух лет простоя каждому было бы тяжело сразу выйти на прежний уровень, но до стадии плей-офф, я думаю, он бы разыгрался и приносил нам пользу. Про Мозгова могу сказать, что после подписания контракта с «Химками» наш медицинский штаб проделал невероятную работу по его восстановлению. Он летал на лечение в Германию, Испанию, мы обращались за информацией к одному известному литовскому врачу, российским докторам. Думаю, что он прибавил на 70–80% по сравнению с сезоном-2018/2019.



Способен ли он вернуться на тот уровень, который был до серьёзной травмы? Так комфортно, как раньше, ему уже не будет. Колено будет побаливать в определённых ситуациях, но он должен к этому приспособиться. Верю, что Мозгов «не идёт с горы» и мы ещё увидим отличные матчи в его исполнении», — сказал Куртинайтис в интервью «Известиям».