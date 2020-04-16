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Шакил О'Нил: ММА — причина, по которой я стал чемпионом

Шакил О'Нил: ММА — причина, по которой я стал чемпионом
Баскетбол / НБА 0

Легендарный центровой Шакил О'Нил отдал должное смешанным единоборствам и рассказал, что именно тренировки в позволили ему набрать лучшую форму в карьере и стать чемпионом НБА.

«ММА — причина, по которой я стал чемпионом. Мне было недостаточно просто заниматься баскетболом. Когда я играл, это было больше похоже на реслинг. После того, как я провёл несколько тренировок по ММА с моим другом из Орландо Джоном Бёрком, то вернулся в лучшей форме. Это было в 2000 году. И я выиграл чемпионат. Доминировал.

Я человек привычек. Сделал это снова, выиграл второй чемпионат. Ешё раз -выиграл третий. Отказался от этого и проиграл. Снова вернулся к этому после обмена в «Майами», взял четвёртый титул.

Мне нравится атлетичность. Спортсмены ММА, вероятно, лучшие на планете», — сказал О'Нил в эфире ESPN.

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