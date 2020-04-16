Шакил О'Нил: ММА — причина, по которой я стал чемпионом

Легендарный центровой Шакил О'Нил отдал должное смешанным единоборствам и рассказал, что именно тренировки в позволили ему набрать лучшую форму в карьере и стать чемпионом НБА.
«ММА — причина, по которой я стал чемпионом. Мне было недостаточно просто заниматься баскетболом. Когда я играл, это было больше похоже на реслинг. После того, как я провёл несколько тренировок по ММА с моим другом из Орландо Джоном Бёрком, то вернулся в лучшей форме. Это было в 2000 году. И я выиграл чемпионат. Доминировал.
Я человек привычек. Сделал это снова, выиграл второй чемпионат. Ешё раз -выиграл третий. Отказался от этого и проиграл. Снова вернулся к этому после обмена в «Майами», взял четвёртый титул.
Мне нравится атлетичность. Спортсмены ММА, вероятно, лучшие на планете», — сказал О'Нил в эфире ESPN.
- 16 апреля 2020
-
10:04
-
09:49
-
07:34
-
07:06
-
03:22
-
00:12
- 15 апреля 2020
-
22:58
-
21:41
-
21:11
-
19:47
-
18:51
-
16:32
-
15:13
-
13:52
-
13:09
-
11:32
-
09:40
-
09:18
-
00:55
- 14 апреля 2020
-
23:49
-
22:59
-
21:59
-
20:57
-
19:58
-
18:42
-
17:58
-
16:41
-
16:17
-
15:07
-
14:34
-
13:43
-
12:53
-
10:52
-
10:11
-
09:31