Куртинайтис – о возобновлении сезона: матчи Евролиги могут заканчиваться со счётом 45:40

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис выразил мнение, что доиграть остановленный из-за пандемии коронавируса сезон в Евролиге будет крайне трудно. По его словам, если соревнования возобновятся, качество баскетбола будет крайне низким.

«Доиграть хотелось бы, но не вижу вариантов, как это сделать. Давайте рассуждать вместе. Самое реальное предложение — провести все оставшиеся матчи в одном городе. Допустим, это будут Афины. Но как баскетболисты вернутся в расположение своих клубов? Как представители российских, испанских или турецких клубов долетят до Греции? Границы перекрыты, и когда они откроются, непонятно. Ведь во всех странах разная эпидемиологическая ситуация.

Но давайте допустим, что все границы открылись — игроки добрались до своих баз, и у нас будет две недели, чтобы подготовиться к концовке сезона. Как тренер, могу сказать, что это невозможно. Уровень будет очень низкий, матчи будут заканчиваться со счётом 45:40. Ведь во всех странах закрыты даже фитнес-центры, нельзя побегать в парке. Поэтому игроки выпали из тренировочного режима, наверняка набрали лишние килограммы, хотя мы и присылаем каждому индивидуальные планы подготовки.

При этом все понимают мотивацию Евролиги доиграть этот сезон любой ценой. Им надо выполнять обязательства перед спонсорами, обеспечить возобновление телетрансляций. Я тоже за то, чтобы доиграть — и Евролигу, и Единую лигу. Но только в том случае, если не будет риска для здоровья людей и мы получим разрешение от властей», — приводят слова Куртинайтиса «Известия».