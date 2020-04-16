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Скотти Пиппен: не хотел выносить это на публику, но я больше не работаю в «Чикаго Буллз»

Скотти Пиппен: не хотел выносить это на публику, но я больше не работаю в «Чикаго Буллз»
Баскетбол / НБА 0

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен сообщил, что больше не является советником в своей бывшей команде. Он признался, что «не хотел выносить сор из избы», но ответил на прямой вопрос.

«Меня уволили ранее в этом году. Не хотел выносить это на публику, но я больше не работаю в «Буллз», – приводит слова Пиппена Sport Illustrated.

Пиппен занимал должность советника в «Чикаго Буллз» с 2012 года.

«Это, наверное, хорошо, не так ли? Мне бы хотелось, чтобы наше сотрудничество всё-таки ассоциировалось с победами. Сейчас команде нужно постараться получить больше талантливых игроков и свободных агентов, если они хотят быть конкурентами на чемпионство», – добавил шестикратный чемпион НБА.

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