Скотти Пиппен: не хотел выносить это на публику, но я больше не работаю в «Чикаго Буллз»
Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен сообщил, что больше не является советником в своей бывшей команде. Он признался, что «не хотел выносить сор из избы», но ответил на прямой вопрос.
«Меня уволили ранее в этом году. Не хотел выносить это на публику, но я больше не работаю в «Буллз», – приводит слова Пиппена Sport Illustrated.
Пиппен занимал должность советника в «Чикаго Буллз» с 2012 года.
«Это, наверное, хорошо, не так ли? Мне бы хотелось, чтобы наше сотрудничество всё-таки ассоциировалось с победами. Сейчас команде нужно постараться получить больше талантливых игроков и свободных агентов, если они хотят быть конкурентами на чемпионство», – добавил шестикратный чемпион НБА.
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