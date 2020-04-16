«Парма» продлила контракты с двумя легионерами

Пресс-служба «Пармы» сообщила, что пермский клуб подписал новые соглашения с латышским форвардом Марексом Мейерисом и литовским защитником Адасом Юшкявичусом.



«Мы очень рады, что Марекс и Адас снова будут защищать цвета нашего клуба. В прошлом сезоне они показали себя настоящими лидерами команды, их полюбили наши болельщики. Новые контракты обоих игроков рассчитаны на два года, до окончания сезона-2021/2022.



Главный тренер Казис Максвитис с нами, лидеры команды сохранили пермскую прописку. Эпидемии заканчиваются, а баскетбол в Перми — навсегда», — отметил генеральный директор «Пармы» Александр Башминов.



В прошлом сезоне Юшкявичюс принял участие в 18 матчах в составе пермского клуба, набирая в среднем 14,5 очка и совершая 1,9 подбора, 5,1 ассиста, 0,9 перехвата за 27 минут.

Мейерис провёл 17 матчей, набирая в среднем 10,2 очка, 6,8 подбора и 1,8 передачи за игру за 28 минут.