«Парма» продлила контракты с двумя легионерами

Пресс-служба «Пармы» сообщила, что пермский клуб подписал новые соглашения с латышским форвардом Марексом Мейерисом и литовским защитником Адасом Юшкявичусом.
«Мы очень рады, что Марекс и Адас снова будут защищать цвета нашего клуба. В прошлом сезоне они показали себя настоящими лидерами команды, их полюбили наши болельщики. Новые контракты обоих игроков рассчитаны на два года, до окончания сезона-2021/2022.
Главный тренер Казис Максвитис с нами, лидеры команды сохранили пермскую прописку. Эпидемии заканчиваются, а баскетбол в Перми — навсегда», — отметил генеральный директор «Пармы» Александр Башминов.
В прошлом сезоне Юшкявичюс принял участие в 18 матчах в составе пермского клуба, набирая в среднем 14,5 очка и совершая 1,9 подбора, 5,1 ассиста, 0,9 перехвата за 27 минут.
Мейерис провёл 17 матчей, набирая в среднем 10,2 очка, 6,8 подбора и 1,8 передачи за игру за 28 минут.
- 16 апреля 2020
-
11:04
-
10:38
-
10:04
-
09:49
-
07:34
-
07:06
-
03:22
-
00:12
- 15 апреля 2020
-
22:58
-
21:41
-
21:11
-
19:47
-
18:51
-
16:32
-
15:13
-
13:52
-
13:09
-
11:32
-
09:40
-
09:18
-
00:55
- 14 апреля 2020
-
23:49
-
22:59
-
21:59
-
20:57
-
19:58
-
18:42
-
17:58
-
16:41
-
16:17
-
15:07
-
14:34
-
13:43
-
12:53
-
10:52