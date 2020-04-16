Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Парма» продлила контракты с двумя легионерами

«Парма» продлила контракты с двумя легионерами
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба «Пармы» сообщила, что пермский клуб подписал новые соглашения с латышским форвардом Марексом Мейерисом и литовским защитником Адасом Юшкявичусом.

«Мы очень рады, что Марекс и Адас снова будут защищать цвета нашего клуба. В прошлом сезоне они показали себя настоящими лидерами команды, их полюбили наши болельщики. Новые контракты обоих игроков рассчитаны на два года, до окончания сезона-2021/2022.

Главный тренер Казис Максвитис с нами, лидеры команды сохранили пермскую прописку. Эпидемии заканчиваются, а баскетбол в Перми — навсегда», — отметил генеральный директор «Пармы» Александр Башминов.

В прошлом сезоне Юшкявичюс принял участие в 18 матчах в составе пермского клуба, набирая в среднем 14,5 очка и совершая 1,9 подбора, 5,1 ассиста, 0,9 перехвата за 27 минут.

Мейерис провёл 17 матчей, набирая в среднем 10,2 очка, 6,8 подбора и 1,8 передачи за игру за 28 минут.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020