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Три игрока «Пармы» согласились на сокращение зарплаты на 15%

Три игрока «Пармы» согласились на сокращение зарплаты на 15%
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Три игрока баскетбольного клуба «Пармы» согласились на сокращение зарплаты: Марекс Мейерис, Адас Юшкевичюс и Борис Савович. Как сообщает издание «Новый компаньон», сокращение составило 15% для каждого баскетболиста. Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов не стал называть конкретные суммы.

«Из-за пандемии коронавируса ситуация в мировом баскетболе непростая. Досрочно завершённые чемпионаты и как следствие недополученные доходы, ставят даже таких грандов, как «Реал» и «Барселона», перед необходимостью резко сокращать расходы. Мы тоже думаем, как выходить из сложившейся ситуации. В этой связи мы очень благодарны Адасу Юшкявичюсу, Марексу Мейерису, а также Борису Савовичу за то, что они согласились на сокращение зарплат по итогам сезона-2019/2020. Это существенная помощь клубу в сложившейся ситуации», — приводит слова Башминова пресс-служба команды.

Генеральный директор «Пармы» также подчеркнул, что предложение о сокращении зарплат направлено «чуть более половине игроков команды», но пока согласие дали лишь трое игроков.

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