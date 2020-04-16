Куртинайтис назвал лучших игроков и тренера в Единой лиге ВТБ по итогам сезона

Наставник «Химок» Римас Куртинайтис назвал трёх лучших игроков и лучшего главного тренера по итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.



«Из игроков — Алексей Швед, Майк Джеймс. Много достойных кандидатов на третью позицию, но я назову Густаво Айона. Пару лет назад я уже списал его со счетов, но мексиканец выглядел очень здорово и был ключевой фигурой в «Зените». Когда он играет — петербургский клуб выигрывает, когда нет — результат отрицательный.



Кого бы выделил из тренеров? Хочу отметить работу Казиса Максвитиса. У него был хороший период в чемпионате Литвы, он даже выводил «Нептунас» в Евролигу. Переехав в Россию, Казис подтвердил свой высокий уровень, «Парма» была очень опасной командой, и я бы не хотел встретиться с ней в первом раунде плей-офф. Думаю, что он один из самых перспективных тренеров Европы, и важно, что он хороший человек — не страдает звёздной болезнью, настоящий фанат баскетбола», — приводят слова Куртинайтиса «Известия».