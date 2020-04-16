Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Президент Евролиги: мы не можем затягивать с возобновлением сезона до сентября

Президент Евролиги: мы не можем затягивать с возобновлением сезона до сентября
Баскетбол / Евролига 0

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу прокомментировал ситуацию с приостановкой сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса и его возможное возобновление.

«Наша цель — закончить сезон. Мы хотим сделать это, но не начнём раньше, чем позволят условия безопасности. Нельзя ставить под угрозу здоровье спортсменов, тренеров, судей и болельщиков. Соревнования возобновятся только в том случае, если у нас будут все гарантии.

Мы хотели бы закончить розыгрыш Евролиги в текущем формате: регулярный чемпионат, плей-офф и «Финал четырёх». Очевидно, что последний точно не будет сыгран в запланированную дату в Кёльне. Но у нас есть альтернативный план. Одна из идей состоит в том, чтобы провести «Финал восьми» в одной стране.

В случае возобновления сезона нужно уложиться до конца июля. Мы не можем тянуть до сентября или октября, это поставит под угрозу следующий сезон и только усугубит проблему», — приводит слова Бертомеу Marca.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020