Президент Евролиги: мы не можем затягивать с возобновлением сезона до сентября

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу прокомментировал ситуацию с приостановкой сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса и его возможное возобновление.
«Наша цель — закончить сезон. Мы хотим сделать это, но не начнём раньше, чем позволят условия безопасности. Нельзя ставить под угрозу здоровье спортсменов, тренеров, судей и болельщиков. Соревнования возобновятся только в том случае, если у нас будут все гарантии.
Мы хотели бы закончить розыгрыш Евролиги в текущем формате: регулярный чемпионат, плей-офф и «Финал четырёх». Очевидно, что последний точно не будет сыгран в запланированную дату в Кёльне. Но у нас есть альтернативный план. Одна из идей состоит в том, чтобы провести «Финал восьми» в одной стране.
В случае возобновления сезона нужно уложиться до конца июля. Мы не можем тянуть до сентября или октября, это поставит под угрозу следующий сезон и только усугубит проблему», — приводит слова Бертомеу Marca.
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