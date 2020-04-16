Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Майкл Джордан в 1991 году пропустил визит в Белым дом, играя в гольф с драг-дилером

Майкл Джордан в 1991 году пропустил визит в Белым дом, играя в гольф с драг-дилером
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан хорошо известен не только поклонникам баскетбола. Но на пике его карьеры в 1990-х годах команде приходилось скрывать многие нелицеприятные вещи из его биографии. Об одном из таких эпизодов пишет Yahoo Sports.

Случай произошёл в 1991 году, когда игроков «Чикаго» пригласили в Белый дом для празднования их первого чемпионства. Майкла вместе с командой не было. Позже клуб опубликовал информацию, что у него был «запланированный семейный отдых». Однако на самом деле Джордан в этот момент играл в гольф с Джеймсом Булером — торговцем наркотиками, который в итоге был осужден на 9 лет за отмывание денег.

При обыске в числе прочих документов у Булера изъяли чек от Джордана на 57 тысяч долларов.

Джордан и Булер заявили, что сумма была передана в качестве займа, однако позже в суде баскетболист свидетельствовал, что возвращал долг за проигрыш в гольфе.

В 1993 году бывший генеральный директор спортивной арены Сан-Диего Ричард Эскинас в своей книге заявил, что Джордан должен ему 1,25 миллиона долларов за игру в гольф.

«Сейчас я всё время играю в гольф. С разными людьми. И лишь позже узнаю, с кем делил лужайку на самом деле. Я усвоил этот урок. Азартные игры? Я не сделал ничего плохого", — отметил Джордан.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020