Майкл Джордан в 1991 году пропустил визит в Белым дом, играя в гольф с драг-дилером

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан хорошо известен не только поклонникам баскетбола. Но на пике его карьеры в 1990-х годах команде приходилось скрывать многие нелицеприятные вещи из его биографии. Об одном из таких эпизодов пишет Yahoo Sports.
Случай произошёл в 1991 году, когда игроков «Чикаго» пригласили в Белый дом для празднования их первого чемпионства. Майкла вместе с командой не было. Позже клуб опубликовал информацию, что у него был «запланированный семейный отдых». Однако на самом деле Джордан в этот момент играл в гольф с Джеймсом Булером — торговцем наркотиками, который в итоге был осужден на 9 лет за отмывание денег.
При обыске в числе прочих документов у Булера изъяли чек от Джордана на 57 тысяч долларов.
Джордан и Булер заявили, что сумма была передана в качестве займа, однако позже в суде баскетболист свидетельствовал, что возвращал долг за проигрыш в гольфе.
В 1993 году бывший генеральный директор спортивной арены Сан-Диего Ричард Эскинас в своей книге заявил, что Джордан должен ему 1,25 миллиона долларов за игру в гольф.
«Сейчас я всё время играю в гольф. С разными людьми. И лишь позже узнаю, с кем делил лужайку на самом деле. Я усвоил этот урок. Азартные игры? Я не сделал ничего плохого", — отметил Джордан.
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