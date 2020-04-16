Игроки чемпионата Австралии согласились на снижение зарплат в сезоне-2020/2021

Баскетболисты, выступающие в чемпионате Австралии, пошли навстречу лиге и согласились на снижение заработной платы в сезоне-2021/2021 из-за пандемии коронавируса. Как сообщает ESPN, снижение выплат будет осуществляться по специальной схеме:



Зарплата $ 80 – $ 99 тысяч – сокращение на 27,5%

$ 100 – $ 119 тысяч – сокращение на 32,5%

$ 120 – $ 139 тысяч – сокращение на 35%

$ 140 – $ 159 тысяч – сокращение на 37,5%

$ 160 – $ 179 тысяч – сокращение на 42,5%

$ 180 – $ 199 тысяч – сокращение на 45%

$ 200+ тысяч — снижение на 50%.



По информации источника, в течение двух недель накануне старта периода свободных агентов любой игрок сможет в одностороннем порядке расторгнуть свой контракт.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения. Зарегистрировано более 128 тысяч смертей. Излечилось более 500 тысяч человек.