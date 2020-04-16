Джордан: в начале сезона-1997/1998 все в «Чикаго» понимали, что это наш «последний танец»

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан рассказал о сезоне-1997/1998, по завершении которого он во второй раз в карьере объявил о завершении профессиональных выступлений.
«Был тяжёлый год. Мы знали, что всё подходит к концу, поэтому каждый из команды пытался просто получить удовольствие от происходившего. Всё началось со слов Джерри Краузе, который сказал Филу Джексону, что тот покинет команду даже в том случае, если выиграет все 82 матча. Я поддержал Джексона. Зная, что он более не собирается тренировать „Чикаго“, я тоже не собирался играть в дальнейшем.
В начале сезона Фил сказал: „Это наш последний танец“. Мы отыграли тот год соответствующим образом. Мысль о скором конце следовала за нами на протяжении всего сезона. И мы хотели завершить этот путь правильным образом. Как бы печально это ни звучало», — цитирует Джордана ESPN.
- 16 апреля 2020
-
21:59
-
20:59
-
20:39
-
19:04
-
18:09
-
16:07
-
14:36
-
12:37
-
11:45
-
11:04
-
10:38
-
10:04
-
09:49
-
07:34
-
07:06
-
03:22
-
00:12
- 15 апреля 2020
-
22:58
-
21:41
-
21:11
-
19:47
-
18:51
-
16:32
-
15:13
-
13:52
-
13:09
-
11:32
-
09:40
-
09:18
-
00:55
- 14 апреля 2020
-
23:49
-
22:59
-
21:59
-
20:57
-
19:58