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Джордан: в начале сезона-1997/1998 все в «Чикаго» понимали, что это наш «последний танец»

Джордан: в начале сезона-1997/1998 все в «Чикаго» понимали, что это наш «последний танец»
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан рассказал о сезоне-1997/1998, по завершении которого он во второй раз в карьере объявил о завершении профессиональных выступлений.

«Был тяжёлый год. Мы знали, что всё подходит к концу, поэтому каждый из команды пытался просто получить удовольствие от происходившего. Всё началось со слов Джерри Краузе, который сказал Филу Джексону, что тот покинет команду даже в том случае, если выиграет все 82 матча. Я поддержал Джексона. Зная, что он более не собирается тренировать „Чикаго“, я тоже не собирался играть в дальнейшем.

В начале сезона Фил сказал: „Это наш последний танец“. Мы отыграли тот год соответствующим образом. Мысль о скором конце следовала за нами на протяжении всего сезона. И мы хотели завершить этот путь правильным образом. Как бы печально это ни звучало», — цитирует Джордана ESPN.

Майкл Джордан в 1991 году пропустил визит в Белый дом, играя в гольф с драг-дилером
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