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Курбанов: Джеймс — мотор ЦСКА, человек, задающий темп в нападении команды

Курбанов: Джеймс — мотор ЦСКА, человек, задающий темп в нападении команды
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард ПБК ЦСКА Никита Курбанов оценил игру партнёра по команде американца Майка Джеймса. 29-летний Джеймс выступает за московский клуб с 2019 года.

«Джеймс — мой напарник, мы делаем одно дело. У Майка бывают определенные неподготовленные решения, но он наш мотор, человек, который задаёт темп в нападении. Мы просто должны немножко привыкнуть к тому, что порой у него бывают подобные решения. Но часто они заканчиваются и чем-то полезным: фол, забитые очки или передача.

Понятно, что он не может играть идеально весь матч, Джеймс — наш мотор, он много создаёт, много приносит очков. Мне с ним комфортно, хорошо его понимаю и стараюсь подстроиться», — заявил Курбанов во время прямого эфира на официальной странице ПБК ЦСКА во «ВКонтакте».

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