Седокова выложила очень откровенное совместное фото с Тиммой

Известная певица Анна Седокова выложила откровенное совместное фото с форвардом «Химок» Янисом Тиммой.
Пара сфотографировалась в обнимку в ванной комнате. При этом на Седоковой надето лишь очень откровенное нижнее бельё. Тимма продемонстрировал торс, на баскетболисте надеты лишь плавки. Фото отмечено хештегом с призывом оставаться дома.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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