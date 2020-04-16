Седокова выложила очень откровенное совместное фото с Тиммой

Известная певица Анна Седокова выложила откровенное совместное фото с форвардом «Химок» Янисом Тиммой.

Пара сфотографировалась в обнимку в ванной комнате. При этом на Седоковой надето лишь очень откровенное нижнее бельё. Тимма продемонстрировал торс, на баскетболисте надеты лишь плавки. Фото отмечено хештегом с призывом оставаться дома.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.