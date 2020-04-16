Монахини из Севильи сыграли в баскетбол

Монахини монастыря Сан-Леандро (Севилья, Испания) с пользой проводят время на карантине. Так, женщины ежедневно шьют для людей около 500 защитных масок. Кроме того, на фоне всего этого они находят время и для занятий спортом. В частности, монахини увлеклись игрой в баскетбол.

«Корзины и мячи нам подарила баскетбольная команда. Когда у нас перерыв, мы играем в баскетбол. Никто не избегает этого. Даже я в свои 80 лет присоединяюсь к игре», — приводит слова настоятельницы монастыря издание Lorazon.es.

Напомним, чемпионат Испании по баскетболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. Страна стала одной из самых пострадавших в Европе от вируса. На сегодняшний день там зарегистрировано более 180 тыс. случаев заражения, более 18 тыс. из них стали смертельными.