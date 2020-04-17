«Анадолу Эфес» планирует сократить бюджет на 30-40%
Генеральный менеджер «Анадолу Эфес» Альпер Йылмаз признался, что приостановка баскетбольного сезона приведёт к серьёзному пересмотру бюджета команды на следующий сезон.
«Мы ожидаем падение доходов и рассматриваем вариант с сокращением бюджета на 30-40%. Что касается легионеров, то слухи о том, что мы уже ведём переговоры с теми, у кого истекают контракт не имеют под собой оснований.
Но мы хотим продолжить сотрудничество с ними. Думаю, в коллективе останется семь или восемь иностранцев, так как нашим приоритетом остаётся Евролига. Мы хотим сохранить классную команду", — приводит слова функционера Eurohoops.
Напомним, что на момент приостановки Евролиги команда из Стамбула лидировала в регулярном чемпионате.
Читайте также
- 17 апреля 2020
-
00:55
- 16 апреля 2020
-
23:51
-
22:28
-
21:59
-
20:59
-
20:39
-
19:04
-
18:09
-
16:07
-
14:36
-
12:37
-
11:45
-
11:04
-
10:38
-
10:04
-
09:49
-
07:34
-
07:06
-
03:22
-
00:12
- 15 апреля 2020
-
22:58
-
21:41
-
21:11
-
19:47
-
18:51
-
16:32
-
15:13
-
13:52
-
13:09
-
11:32
-
09:40
-
09:18
-
00:55
- 14 апреля 2020
-
23:49
-
22:59
Партнерский контент