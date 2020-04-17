«Анадолу Эфес» планирует сократить бюджет на 30-40%

Генеральный менеджер «Анадолу Эфес» Альпер Йылмаз признался, что приостановка баскетбольного сезона приведёт к серьёзному пересмотру бюджета команды на следующий сезон.

«Мы ожидаем падение доходов и рассматриваем вариант с сокращением бюджета на 30-40%. Что касается легионеров, то слухи о том, что мы уже ведём переговоры с теми, у кого истекают контракт не имеют под собой оснований.

Но мы хотим продолжить сотрудничество с ними. Думаю, в коллективе останется семь или восемь иностранцев, так как нашим приоритетом остаётся Евролига. Мы хотим сохранить классную команду", — приводит слова функционера Eurohoops.

Напомним, что на момент приостановки Евролиги команда из Стамбула лидировала в регулярном чемпионате.