Источник: драфт НБА не состоится до завершения сезона

Проведение драфта НБА 2020 года, скорее всего, не состоится до завершения текущего сезона, сообщает National Post.

По данным источника, на данный момент никаких решений пока не принято, но вероятнее всего, драфт будет проведён только после окончания сезона. Драфт-2020 должен пройти 25 июня в Нью-Йорке, а драфт-лотерея запланирована на май.

Напомним, 12 марта в НБА из-за риска распространения коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат. У центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и его напарника Донована Митчелла уже было диагностировано опасное заболевание.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 144 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 543 тыс.