Экс-баскетболист «Калева»: в Эстонии к русскоязычным игрокам отношение не самое хорошее

Лучший баскетболист Беларуси 2010 года Павел Ульянко, завершивший карьеру, поделился воспоминаниями о периоде, который он провёл в Эстонии, выступая за таллинский «Калев» в сезоне-2011/2012.
«Эстония всегда была ближе к Западу. В Таллинне к русскоязычным игрокам отношение не самое хорошее. Не скажу, что чувствовал себя там чужаком, но и особой теплоты тоже не проявлялось. На Украине было душевнее.
В плане же баскетбола в «Калеве» всё классно, да и организационная работа на высоком профессиональном уровне. Притом что в клубе трудились лишь три человека.
Любая житейская проблема игроков решалась оперативно. Как-то у меня отрубился в квартире свет — через полчаса пришёл электрик и всё наладил; сломался телевизор — на следующее утро привезли новый; приехала жена с дочкой — помогли с поселением. Никаких проблем! Как эти трое всё успевали, не знаю. Были какие-то нюансы во взаимопонимании, но в целом остались приятные воспоминания. Опять же завоевал золотую медаль чемпионата Эстонии", — приводит слова Ульянко «Прессбол».
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