Звезду «Маверикс» Луку Дончича сравнили с порнозвездой 1970-х из-за его нового образа

Прошло уже больше месяца с тех пор, как НБА приостановила сезон-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. За это время игроки и болельщики разным образом развлекали себя. Звезда «Даллас Маверикс» Лука Дончич отращивал волосы на лице, но после того, как сбрил бороду и оставил только усы, над ним моментально начали шутить.
«Лука Дончич в инстаграм-аккаунте продемонстрировал свои новые усы. Если вы не знаете, кто он есть, то, вероятно, примете его за порнозвезду 1970-х годов», — пошутили по поводу нового образа игрока в издании Clutch Points.
Фото: Инстаграм Луки Дончича
В свой второй год в НБА 21-летний словенский баскетболист набирал в среднем за матч 28,7 очка, 9,3 подбора и 8,7 передачи, проводя на площадке по 33,3 минуты.
Из-за пандемии коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
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