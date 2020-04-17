Кайл Кузма: опыт, полученный от Леброна и Дэвиса, хорошо отразится на моей карьере

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма уверен, что опыт, который он получил, выступая в одной команде с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом, поможет ему в дальнейшей карьере.
«В течение первых двух лет в НБА ты знакомишься с чемпионатом, пытаешься найти себя. Затем попадаешь в ситуацию, когда единственное, что имеет значение, – это победа. Поэтому пытаешься выработать чемпионские привычки. В этом году я развил подобное мышление, играя с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Но всё могло сложиться по-другому.
Молодые игроки хотят прославить своё имя, развиваться и получать похвалу. Мне предоставилась возможность быть в тени двух лучших игроков НБА, учиться у них. Думаю, опыт, полученный в этом сезоне, хорошо отразится на моей карьере», – сказал Кайл в эфире ESPN.
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