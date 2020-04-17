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Сын Шакила О'Нила будет играть за команду университета, в котором выступал его отец

Сын Шакила О'Нила будет играть за команду университета, в котором выступал его отец
Баскетбол / НБА 0

Шариф О’Нил, сын легенды Национальной баскетбольной ассоциации Шакила О'Нила, присоединился к университету, за который играл его отец. 20-летний баскетболист официально перешёл в «Луизиану Стэйт Тайгерс». Ранее он выступал за UCLA, но затем покинул калифорнийский университет.

«Теперь я официально „тигр“, — написал Шариф на свое странице в »Твиттере".

Напомним, что Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии. Шакил выступал за «Луизиану Стэйт» с 1989 по 1992 годы.

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