Дэниел Хэкетт: был бы рад играть с Милутиновым в ЦСКА

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт прокомментировал слухи о том, что «армейцы» договорились о подписании контракта с центровым «Олимпиакоса» Николой Милутиновым.



«Кто бы не хотел играть с Милутиновым? Я выступал вместе с ним в «Олимпиакосе» и был бы рад сделать это снова. Видел информацию о его возможном переходе в ЦСКА, но больше ничего не знаю» – приводит слова Хэкетта Sportando.



Ранее сообщалось, что Никола Милутинов в ЦСКА, вероятнее всего, заменит Косту Куфоса. Американец греческого происхождения не сумел вписаться в коллектив и дебютный сезон в Европе проводит не лучшим образом.



Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в матче.

Майк Джеймс — о возможном контракте Милутинова с ЦСКА: ему очень неплохо заплатили