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«День сурка». Форвард «Зенита» Трушкин записал смешное видео о самоизоляции

«День сурка». Форвард «Зенита» Трушкин записал смешное видео о самоизоляции
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин записал смешное видео, на котором показал один день из жизни баскетболиста во время самоизоляции.

«Примерно так проходит мой «День сурка» в период самоизоляции, а как проходят ваши? Надеюсь, что удалось поднять вам настроение, не болейте», — прокомментировал Ролик Трушкин.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. На момент окончания турнира лидером в таблице были «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.

Трушкин перешёл в «Зенит» после сезона-2017/2018. В первый же год выступления в Санкт-Петербурге он оказался в десятке лучших по проценту трёхочковых попаданий как в Единой лиге ВТБ, так и в Еврокубке.

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