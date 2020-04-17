«День сурка». Форвард «Зенита» Трушкин записал смешное видео о самоизоляции

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин записал смешное видео, на котором показал один день из жизни баскетболиста во время самоизоляции.



«Примерно так проходит мой «День сурка» в период самоизоляции, а как проходят ваши? Надеюсь, что удалось поднять вам настроение, не болейте», — прокомментировал Ролик Трушкин.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. На момент окончания турнира лидером в таблице были «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.

Трушкин перешёл в «Зенит» после сезона-2017/2018. В первый же год выступления в Санкт-Петербурге он оказался в десятке лучших по проценту трёхочковых попаданий как в Единой лиге ВТБ, так и в Еврокубке.