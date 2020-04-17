Блатт вспомнил, как привёл сборную Россию к триумфу на Евробаскете-2007

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт вспомнил один из лучших моментов карьеры на этом посту. В 2007 году специалисту удалось привести национальную команду к победе на Евробаскете.

«Это был особенный момент для многих, для меня в том числе. Тот Евробаскет преподнёс один из самых больших сюрпризов в истории всего этого турнира. Радости добавляло и то, что мало кто нас воспринимал всерьёз, некоторые даже считали, что мы не команда уровня плей-офф. Но в ходе турнира мы показали, что у нас лучшая защита и доказали, что наряду с Испанией мы лучшая команда.

Мы всегда чувствовали, что способны победить любого соперника. У нас была хорошая психология и плюс к этому мы были отлично готовы физически", — приводит слова специалиста Eurohoops.