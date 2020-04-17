Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стефен Карри был первым игроком НБА, кто прошёл тест на коронавирус

Стефен Карри был первым игроком НБА, кто прошёл тест на коронавирус
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что был первым игроком в НБА, прошедшим тест на коронавирус. В первые дни марта у баскетболиста был диагностирован грипп.

«Перед этим провёл первую игру за долгие месяцы, в лиге же уже начинались разговоры о вирусе. Ночью почувствовал себя плохо. У меня был жар, температура росла. Сначала думал о том, каков шанс, что заразился коронавирусом, потом задумался, неужели это могло произойти со мной. Тот опыт был жёстким и научил меня многому», — приводит слова Карри San Francisco Chronicle.

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НБА приостановлен на неопределённый срок. Первым заразившимся в НБА баскетболистом стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020