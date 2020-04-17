Стефен Карри был первым игроком НБА, кто прошёл тест на коронавирус
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что был первым игроком в НБА, прошедшим тест на коронавирус. В первые дни марта у баскетболиста был диагностирован грипп.
«Перед этим провёл первую игру за долгие месяцы, в лиге же уже начинались разговоры о вирусе. Ночью почувствовал себя плохо. У меня был жар, температура росла. Сначала думал о том, каков шанс, что заразился коронавирусом, потом задумался, неужели это могло произойти со мной. Тот опыт был жёстким и научил меня многому», — приводит слова Карри San Francisco Chronicle.
Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НБА приостановлен на неопределённый срок. Первым заразившимся в НБА баскетболистом стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер.
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