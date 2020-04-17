Чарльз Баркли рассказал, почему у него испортились отношения с Майклом Джорданом

Прославленный баскетболист Чарльз Баркли, работающий ныне экспертом на телевидении, рассказал, почему у него испортились отношения с легендарным Майклом Джорданом.

«Мы были отличными друзьями. Мне его не хватает. Люблю этого парня и желаю ему всего наилучшего. Он величайший баскетболист в истории. Но, очевидно, плохо воспринял то, что я говорил о его навыках менеджера. Но я обязан делать свою работу.

Вообще-то я критиковал людей из его окружения. Думаю, те, кого он нанимал, просто соглашались с ним. Они просто хотели летать на частных самолётах, вкусно питаться и так далее. Они просто соглашались со всем, что говорил Майкл", — приводит слова Баркли Clutch Points.

Напомним, Джордан — владелец клуба «Шарлотт Хорнетс».