Ватутин: этот сезон ЦСКА дотянет и денег хватит. Потери достигли 450 млн рублей

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о потерях клуба, вызванных приостановкой матчей Евролиги и досрочным завершением сезона Единой лиги ВТБ. По словам функционера, потери недалеки от цифры 0,5 млрд рублей.

«Пока нет голодных бунтов. Мне представляется важным, что 11 клубов Евролиги поддерживают позицию не платить зарплату без консолидированного соглашения. Думаю, примерно в течение двух недель соглашение будет достигнуто и баскетболисты будут получать зарплату. Потери игроков ежемесячно могут составить не менее 20%, но не более 35–40%.

Что касается наших спонсорских соглашений, то компания «Норникель», кроме спонсорства, является владельцем клуба. И во все кризисные времена мы находили общий язык с ними. Что касается других спонсоров, то я думаю, что по этому сезону все обязательства спонсоров будут выполнены. По будущему сезону прогнозировать сложно.



У нас многолетнее и успешное сотрудничество с «Аэрофлотом». Вы сознаёте, с какими сложностями столкнулся «Аэрофлот», и я хочу быть оптимистом в части продолжения отношений с авиакомпанией. Но я всегда реалист и понимаю, что им это будет сложно сделать. Так что этот сезон мы дотянем и денег хватит. Думаю, потери клуба в этом сезоне достигли 450 млн рублей, а что будет в следующем, предсказать почти невозможно», — приводит слова Ватутина РБК-Спорт.