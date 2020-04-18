Боец UFC поднял на руки Шакила О'Нила, который весит почти 150 кг

Бывший баскетболист НБА, легендарный центровой Шакил О'Нил снял забавное видео с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, действующим бойцом лиги Фрэнсисом Нганну

Француз камерунского происхождения сумел поднять на руки Шакила, который весит около 150 кг. После О'Нил заявил, что раньше его ещё никто не поднимал на руки.

«Шак, ты не настолько тяжёл, как я думал. Вероятно, именно потому ты мог летать по паркету», — написал на своей странице в «Твиттере» Нганну.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Фрэнсиса в социальной сети «Твиттер». Права на видео принадлежат Turner Broadcasting System, Inc.

Отметим, что Нганну считается одним из самых крупнейших бойцов UFC, при этом на фоне Шакила он смотрится гораздо меньше.