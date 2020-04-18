Женская НБА учредила награду в честь Коби Брайанта и его дочери

Женская национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) учредила приз за развитие популярности баскетбола. Награда названа в честь погибшего легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Джианны.
«Новый приз будет вручаться за вклад в развитие женского баскетбола и увеличение его популярности в обществе. Он назван в честь Коби и Джианны Брайант. Коби был большим поклонником женского баскетбола, всегда поддерживал его. Джианна тоже обожала баскетбол и стремилась достичь тех же вершин в спорте, что и её отец», — сообщается на сайте WNBA.
Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с тремя спутниками и пилотом он находился на своём частном вертолёте, который потерпел крушение. Спасатели подтвердили, что никто из тех, кто находился на борту, не выжил.
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