Антонов рассказал о любимых книгах — Акунин, Довлатов и автобиографии Фергюсона и Агасси

Форвард ЦСКА Семён Антонов, на время карантина вместе с семьёй переехавший в арендованный частный дом в ближнем Подмосковье, рассказал о книгах, которые произвели на него наибольшее впечатление.



«Не секрет, что я люблю Акунина. Очень нравится ранний Фандорин — примерно до «Нефритовых чёток». Последние книги серии уже не то. А сейчас идёт цикл «История Российского государства». Интересно читать исторические книги, написанные художественным языком.



Очень нравятся автобиографии спортсменов, завершивших карьеру. Бывает, издают книги и те, кто ещё продолжает, но это совсем не то. Другое дело — узнавать историю человека и видеть, как он нашёл себя в чём-то новом после спорта. Автобиография Агасси называется «Откровенно» — в ней он рассказывает, как пришёл в теннис, как делал первые шаги. Сейчас, когда мы знаем, что эта дорога привела его к олимпийскому золоту и восьми титулам «Большого шлема», это воспринимается по-особенному. Автобиография Алекса Фергюсона — тоже выдающаяся книга. Много интересных историй, например, где он рассказывает, как в него бросили пиццей после матча с «Арсеналом».



Довлатова прочитал всего. «Компромисс», «Чемодан», «Заповедник», «Зона» — что ни книга, то шедевр. Особенно если учесть, что в СССР они публиковались только самиздатом. Какие-то рукописи — немалая часть — вообще были безвозвратно потеряны.



«Атлант расправил плечи» Айнд Рэнд — самое известное произведение американской писательницы, родившейся в России. Роман написан более 50 лет назад, но сейчас продолжает набирать популярность. Книга о людях, которые вели своё дело, защищали его и не сдавались, несмотря ни на что. Читал не отрываясь и на выездах, и дома", — приводит слова Антонова «Матч ТВ».