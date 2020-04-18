Финальную часть Евролиги может принять Москва, Афины или два города Литвы

Президент Евролиги Жорди Бертомеу пообещал принять решение по возможному завершению прерванного сезона ко второй половине мая.
«Возобновим турнир, если будет безопасно. И можем закончить его к концу июля. Нам хочется завершить сезон, и желательно сделать это в изначально предусмотренном формате. Но мы вернёмся, только если это будет абсолютно безопасно как для баскетболистов, так и для всех, кто так или иначе вовлечён в матчи», — приводит слова Бертомеу La Gazzetta dello Sport.
«Финал четырёх» Евролиги-2019/2020 должен был состояться в Кёльне и завершиться 24 мая. Этот немецкий город уже точно не примет финальную часть турнира, и Евролига сейчас рассматривает варианты завершения сезона в Литве (Каунас и Вильнюс), Афинах или Москве. Наиболее предпочтительным считается вариант с Литвой.
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