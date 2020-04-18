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Финальную часть Евролиги может принять Москва, Афины или два города Литвы

Финальную часть Евролиги может принять Москва, Афины или два города Литвы
Баскетбол / Евролига 0

Президент Евролиги Жорди Бертомеу пообещал принять решение по возможному завершению прерванного сезона ко второй половине мая.

«Возобновим турнир, если будет безопасно. И можем закончить его к концу июля. Нам хочется завершить сезон, и желательно сделать это в изначально предусмотренном формате. Но мы вернёмся, только если это будет абсолютно безопасно как для баскетболистов, так и для всех, кто так или иначе вовлечён в матчи», — приводит слова Бертомеу La Gazzetta dello Sport.

«Финал четырёх» Евролиги-2019/2020 должен был состояться в Кёльне и завершиться 24 мая. Этот немецкий город уже точно не примет финальную часть турнира, и Евролига сейчас рассматривает варианты завершения сезона в Литве (Каунас и Вильнюс), Афинах или Москве. Наиболее предпочтительным считается вариант с Литвой.

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