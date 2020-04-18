Сильвер признался, что НБА не раскрывает новые случаи заболевания игроков коронавирусом

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер заявил, что среди выступающих в лиге баскетболистов уже было зафиксировано больше случаев заражения коронавирусом, чем сообщалось официально, но раскрывать эти цифры не планируется, чтобы не нарушать право игроков на приватность. Об этом сообщает NESN.



Напомним, первым заболевшим баскетболистом стал Руди Гобер. Затем заболел его партнёр по «Юте Джаз» Донован Митчелл, а также Кевин Дюрант и три других баскетболиста «Бруклин Нетс», Кристиан Вуд («Детройт Пистонс»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»), и два игрока из «Лос-Анджелес Лейкерс», которые решили остаться инкогнито.



Предполагается, что НБА не будет раскрывать новую информацию о заболевших, поскольку сезон приостановлен и, соответственно, она не является достаточно важной для обнародования.

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