Седокова ответила хейтерам, раскритиковавшим её откровенное фото с Тиммой

Известная певица Анна Седокова отреагировала на критику хейтеров, которая обрушилась на неё после того, как она разместила на своей странице в «Инстаграме» очень откровенное фото с форвардом «Химок» Янисом Тиммой.
«Каждый раз, когда некто в комментах пишет — на вас же дети смотрят, хочется спросить, а что ваши дети делают в „Инстаграме“. Почему вы всучили своему ребёнку телефон в руки, вместо того чтобы с ним играть, развивать его? Он заходит на страницу к чужой ему девушке и ищет счастья там?
Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои плечи. Ваши дети должны брать пример со своих родителей, а если мама сидит круглосуточно и строчит комментарии в „Инстаграме“, это не мои проблемы. Это, извините, ваши», — написала Седокова на своей странице в социальной сети.
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