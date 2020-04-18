Уэйд назвал свою версию лучших пяти баскетболистов за всю историю

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд представил свой вариант лучших пяти баскетболистов в истории НБА. В пятёрку вошли два бывших одноклубника Уэйда.

«Майкл Джордан — мой любимый игрок. В этой же пятёрке должен быть Леброн Джеймс. Назову также Коби Брайанта и Аллена Айверсона. Если нужно назвать ещё одного игрока, это будет Шакил О'Нил», — приводит слова Уэйда Clutch Points на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в ходе карьеры Уэйд успел поиграть за «Майами Хит» вместе с Леброном Джеймсом и Шакилом О'Нилом. Вместе с О'Нилом он выиграл титул (2006), а с Леброном добавил в свою коллекцию два чемпионских перстня (2012, 2013).

Дуэйн Уэйд завершил карьеру по окончании сезона-2018/2019.