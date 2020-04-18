Марк Кьюбан не исключил, что Дончич превзойдёт Новицки
Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан не исключил, что лидер команды Лука Дончич станет самым великим игроком в истории клуба и превзойдёт экс-форварда техасцев Дирка Новицки, отдавшего «Далласу» 20 лет.
«Сможет ли Дончич превзойти Дирка Новицки? Да. В наши дни игра очень изменилась, теперь баскетбол более открытый, чем в те моменты, когда Дирк начинал карьеру. Так что у Дончича есть преимущество. Лука может стать MVP чемпионата, он может стать чемпионом. Надеюсь на это, знаю, что на это же надеется и сам Новицки. Они хорошо общаются и поддерживают друг друга», — приводит слова Кьюбана Fansided.
Дончич — третий номер драфта 2018 года. По итогам сезона-2018/2019 он получил звание лучшего новичка года.
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