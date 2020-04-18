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Баскетболистка сборной США заразилась коронавирусом

Баскетболистка сборной США заразилась коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард женской сборной США и «Чикаго Скай» Стефани Долсон заразилась коронавирусом, сообщает Bleacher Report. Долсон призналась, что опасное заболевание диагностировано у всех членов её семьи.

Владелец «Чикаго Скай» отметил, что заболевание проходит у Долсон практически бессимптомно. Стефани стала второй баскетболисткой WNBA, которая рассказала о заражении коронавирусом.

Ранее болезнь диагностировали у защитника «Лос-Анджелеса» Сидни Уиз.

В прошлом Долсон защищала цвета «Спартака» из Видного.

Напомним, США стали самой пострадавшей страной мира от коронавируса. На сегодняшний день там зарегистрировано более 680 тыс. случаев заражения, более 35 тыс. из них стали смертельными.

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