Ванесса Брайант поздравила Коби с годовщиной свадьбы

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, поздравила его с девятнадцатой годовщиной бракосочетания.

«Мой король, моё сердце, мой лучший друг. С девятнадцатой годовщиной свадьбы тебя, любимый. Очень скучаю по тебе. Хотелось бы, чтобы ты был со мной и держал меня в руках. Я люблю тебя», — написала Ванесса Брайант.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Ванессы Брайант в «Инстаграме».

Отметим, что семья Брайанта изначально была против его брака с Ванессой. Церемония бракосочетания прошла без родственников и друзей. Впоследствии у пары родилось четыре дочери.

26 января 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта. Вместе с ним разбилась его 13-летняя дочь и ещё семь пассажиров.