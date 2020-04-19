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Ванесса Брайант поздравила Коби с годовщиной свадьбы

Ванесса Брайант поздравила Коби с годовщиной свадьбы
Баскетбол / НБА 0

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, поздравила его с девятнадцатой годовщиной бракосочетания.

«Мой король, моё сердце, мой лучший друг. С девятнадцатой годовщиной свадьбы тебя, любимый. Очень скучаю по тебе. Хотелось бы, чтобы ты был со мной и держал меня в руках. Я люблю тебя», — написала Ванесса Брайант.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Ванессы Брайант в «Инстаграме».

Отметим, что семья Брайанта изначально была против его брака с Ванессой. Церемония бракосочетания прошла без родственников и друзей. Впоследствии у пары родилось четыре дочери.

26 января 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта. Вместе с ним разбилась его 13-летняя дочь и ещё семь пассажиров.

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