Ванесса Брайант поздравила Коби с годовщиной свадьбы
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, поздравила его с девятнадцатой годовщиной бракосочетания.
«Мой король, моё сердце, мой лучший друг. С девятнадцатой годовщиной свадьбы тебя, любимый. Очень скучаю по тебе. Хотелось бы, чтобы ты был со мной и держал меня в руках. Я люблю тебя», — написала Ванесса Брайант.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Ванессы Брайант в «Инстаграме».
Отметим, что семья Брайанта изначально была против его брака с Ванессой. Церемония бракосочетания прошла без родственников и друзей. Впоследствии у пары родилось четыре дочери.
26 января 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта. Вместе с ним разбилась его 13-летняя дочь и ещё семь пассажиров.
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