Келвин Бут станет генеральным менеджером «Денвера»

Клуб НБА «Денвер Наггетс» назначит 43-летнего Келвина Бута на должность генерального менеджера, сообщает журналист The Athletic Майк Сингер в «Твиттере».



На этой должности Бут сменит Артураса Карнишоваса, ставшего вице-президентом по баскетбольным операциям «Чикаго».



После 10-летней игровой карьеры он стал скаутом «Нью-Орлеана» в сезоне-2012/2013, а затем спустя год присоединился к «Миннесоте» в качестве менеджера по подбору персонала. С 2017 года он работал помощником генерального директора в «Денвере».



За свою игровую карьеру в НБА, продолжавшуюся с 1999 по 2009 год, Келвин Бут выступал за «Вашингтон», «Даллас», «Сиэтл», «Милуоки», «Филадельфию», «Миннесоту» и «Сакраменто».



До приостановления регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» провёл 43 встречи, одержав 22 победы, и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.

На «Чемпионате» доступно видео, в котором высокий игрок НБА рассказывает, как тяжело ему в самоизоляции.