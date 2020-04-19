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Игрок «Бруклина» Спенсер Динуайдди будет выступать за сборную Нигерии

Игрок «Бруклина» Спенсер Динуайдди будет выступать за сборную Нигерии
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динуайди готовится представлять свою страну на международной арене. Несмотря на то что он родом из Лос-Анджелеса, этой страной оказалась Нигерия. Согласно информации Clutch Points, игрок уже проходит процесс получения нигерийского паспорта, чтобы сыграть со сборной на международных соревнованиях.

Динуайдди не станет первым игроком НБА, который сыграет за сборную Нигерии, поскольку в состав команды уже входят Джош Окоги («Миннесота Тимбервулвз»), Аль-Фарук Амину («Портленд Трэйл Блейзерс») и Чимези Мету («Сан-Антонио Спёрс»). Команду также тренирует Майк Браун, нынешний заместитель главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» и бывший главный тренер «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Несмотря на то что в текущем сезоне Динуайдди показывает лучшую результативность в карьере, набирая в среднем 20,6 очка и совершая 6,8 передачи и 3,5 подбора за игру в составе «Нетс», разыгрывающему защитнику так и не удалось получить приглашение в национальную сборную США.

Также на «Чемпионате» доступна подборка попаданий из-за центральной линии в НБА.

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