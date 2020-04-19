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Тренер «Анадолу Эфес» ожидает, что Евролига возобновится в июле

Тренер «Анадолу Эфес» ожидает, что Евролига возобновится в июле
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман убеждён, что матчи Евролиги возобновятся в июле. При этом он подчеркнул, что турнир, вероятнее всего, будет доигран в Германии.

«Чувствую, что матчи Евролиги возобновятся в июле. Конечно, почти на 99% все игры состоятся без зрителей. Евролига соберёт все команды в одном городе, где будут наименьшие риски. Там пройдут оставшиеся шесть туров регулярного чемпионата Евролиги. На мой взгляд, это самый реальный сценарий.

Город, который будет принимать матчи, будет объявлен в мае. Но вряд ли это будет Стамбул. Мне кажется, это будет Германия, они уже готовились принимать матчи «Финала четырёх». Думаю, возникнут проблемы, если мы не доиграем матчи регулярного чемпионата", — приводит слова специалиста Sportando.

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