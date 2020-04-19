Куртинайтис надеется, что ему удастся раскрыть потенциал Десятникова

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мыслями о перспективах центрового Андрея Десятникова, который пока не может получить стабильного места в ротации команды. По словам специалиста, он всё ещё надеется, что ему удастся раскрыть потенциал баскетболиста.

«Мы много работали с Десятниковым индивидуально. У него хорошие физические данные, он трудоголик, очень полезен в тренировочном процессе. Нашим основным центровым, тому же Букеру, было очень полезно на тренировках противостоять такому рослому парню. Это дало плоды, Девин очень прибавил в игре под кольцом. Что касается его игрового времени, то очень сложно прийти из ниоткуда — всё-таки в «Зените» время Андрея было сильно ограничено.

Повторюсь, у него хорошие тело, скорость, мышление, но есть проблема с психологией. Десятников иногда впадает в ступор и делает неправильные вещи на паркете. Спрашиваешь, почему он принял такое решение. Отвечает — не знаю. При этом продолжаю надеяться, что он преодолеет этот момент и у парня появится уверенность в собственных силах. У него ещё год контракта с «Химками». Возможно, из нашего сотрудничества что-то получится", — приводит слова Куртинайтиса издание «Известия».

В сезоне Единой лиги ВТБ Десятников принял участие в шести матчах, набирая в них 1,8 очка и собирая 1,2 подбора.