Дуэйн Уэйд: мне было бы сложно призывать всех оставаться дома, ведь я живу в особняке

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился мнением о пандемии коронавируса. Бывший баскетболист отметил, что знаменитостям и обеспеченным людям легко призывать других оставаться дома.
«Я не говорил много о пандемии. Просто я являюсь реалистом. Многие известные люди призывают оставаться дома. Но им легко говорить, ведь их дом такой, что в нём есть всё, что им нужно.
Мне было бы сложно призывать людей оставаться дома, ведь я живу в особняке. У нас есть такие вещи, которых нет у многих. Мне было бы трудно просить людей оставаться дома, хотя, конечно, об этом надо говорить», — цитирует Уэйда NBC Sports.
По состоянию на 19 апреля в мире коронавирусом заразились более 2,3 млн человек. От инфекции скончались более 161 тыс., выздоровели — около 606 тыс. человек.
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