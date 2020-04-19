Пашутин — о засилье иностранных тренеров: идёт глобализация, нужны сильные специалисты

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением о засилье иностранных тренеров в Единой лиге ВТБ.

«Хочется, чтобы российских тренеров было как можно больше. Ведь на позициях ассистентов много россиян, желаю им в будущем перерасти в главных тренеров. Но сейчас же у нас идёт глобализация, клубам нужны сильные специалисты, чтобы решать поставленные задачи. Что касается меня, я постоянно стараюсь расти: участвую в семинарах, постоянно обучаюсь, общаюсь с коллегами, чтобы набирать знаний по тактике, физподготовке, психологии. Как говорил Лобановский, если тренер знает всё – значит, он остановился в развитии. Тренер должен учиться и идти вперёд, потому что конкуренты не спят, конкуренты становятся сильнее. Нужно соответствовать этому уровню», — цитирует Пашутина РИА «Новости».