Пашутин — о засилье иностранных тренеров: идёт глобализация, нужны сильные специалисты

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением о засилье иностранных тренеров в Единой лиге ВТБ.
«Хочется, чтобы российских тренеров было как можно больше. Ведь на позициях ассистентов много россиян, желаю им в будущем перерасти в главных тренеров. Но сейчас же у нас идёт глобализация, клубам нужны сильные специалисты, чтобы решать поставленные задачи. Что касается меня, я постоянно стараюсь расти: участвую в семинарах, постоянно обучаюсь, общаюсь с коллегами, чтобы набирать знаний по тактике, физподготовке, психологии. Как говорил Лобановский, если тренер знает всё – значит, он остановился в развитии. Тренер должен учиться и идти вперёд, потому что конкуренты не спят, конкуренты становятся сильнее. Нужно соответствовать этому уровню», — цитирует Пашутина РИА «Новости».
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