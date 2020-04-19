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Барцокас: Швед удивил меня. Мало кто умеет так оценивать ситуацию, как он

Барцокас: Швед удивил меня. Мало кто умеет так оценивать ситуацию, как он
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас поделился мнением об особенностях работы со звёздными игроками. Наставник греческого клуба сравнил Вассилиса Спанулиса, Хуана-Карлоса Наварро и лидера «Химок» Алексея Шведа.

«Я мог учиться долгие годы. Конечно, теперь буду избегать ошибок. У всех этих игроков очень сильные характеры, они лучшие.

Мне никогда не встречался такой лидер, как Спанулис. С Наварро я работал лишь в концовке его карьеры. А Швед меня действительно удивил. Он совершенно не высокомерный человек, скорее наоборот. Мало кто умеет так оценивать ситуацию, как он», — цитирует Барцокаса FullBasket.

Барцокас возглавлял «Химки» с 2017 по 2019 год. Также в России он поработал с «Локомотивом-Кубань».

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