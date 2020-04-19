Барцокас: Швед удивил меня. Мало кто умеет так оценивать ситуацию, как он

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас поделился мнением об особенностях работы со звёздными игроками. Наставник греческого клуба сравнил Вассилиса Спанулиса, Хуана-Карлоса Наварро и лидера «Химок» Алексея Шведа.

«Я мог учиться долгие годы. Конечно, теперь буду избегать ошибок. У всех этих игроков очень сильные характеры, они лучшие.

Мне никогда не встречался такой лидер, как Спанулис. С Наварро я работал лишь в концовке его карьеры. А Швед меня действительно удивил. Он совершенно не высокомерный человек, скорее наоборот. Мало кто умеет так оценивать ситуацию, как он», — цитирует Барцокаса FullBasket.

Барцокас возглавлял «Химки» с 2017 по 2019 год. Также в России он поработал с «Локомотивом-Кубань».