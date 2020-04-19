О’Нил: не собираюсь смотреть церемонию включения Брайанта в Зал славы НБА
Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил признался, что не планирует смотреть церемонию включения в Зал славы НБА своего бывшего одноклубника Коби Брайанта. По словам О’Нила, ему будет тяжело смотреть церемонию после смерти Брайанта.
«Не собираюсь смотреть церемонию. Я уже почти не грущу. Но просмотр вновь заставит меня испытывать эти чувства. Будет здорово, если супруга или родители Коби произнесут речь. Я увижу это позднее, не во время самой церемонии», — приводит слова О’Нила Podcastsone.
26 января 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта. Вместе с ним разбилась его 13-летняя дочь и ещё семь пассажиров. Ведётся расследование авиакатастрофы. Вертолёт упал недалеко от Лос-Анджелеса.
Вдова Брайанта поздравила Коби с годовщиной свадьбы
Читайте также
- 19 апреля 2020
-
23:59
-
22:37
-
20:32
-
20:19
-
18:06
-
16:48
-
15:34
-
14:44
-
13:36
-
12:59
-
11:32
-
10:26
-
09:59
-
07:19
-
07:00
-
01:01
-
00:15
- 18 апреля 2020
-
22:59
-
21:35
-
20:58
-
19:58
-
18:59
-
17:37
-
16:19
-
14:59
-
12:53
-
12:30
-
09:40
-
07:29
-
07:09
-
00:43
-
00:28
- 17 апреля 2020
-
23:08
-
22:51
-
21:41
Партнерский контент