О’Нил: не собираюсь смотреть церемонию включения Брайанта в Зал славы НБА

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил признался, что не планирует смотреть церемонию включения в Зал славы НБА своего бывшего одноклубника Коби Брайанта. По словам О’Нила, ему будет тяжело смотреть церемонию после смерти Брайанта.

«Не собираюсь смотреть церемонию. Я уже почти не грущу. Но просмотр вновь заставит меня испытывать эти чувства. Будет здорово, если супруга или родители Коби произнесут речь. Я увижу это позднее, не во время самой церемонии», — приводит слова О’Нила Podcastsone.

26 января 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта. Вместе с ним разбилась его 13-летняя дочь и ещё семь пассажиров. Ведётся расследование авиакатастрофы. Вертолёт упал недалеко от Лос-Анджелеса.