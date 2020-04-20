Чарльз Баркли: некоторые варианты продолжения сезона НБА — полный бред

Член зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли поделился мнением о возможном возобновлении сезона в НБА.

«Будет ли решение отменить сезон худшим в мире? Не знаю. Понятно, что всё сводится к деньгам. Во-первых, надо на время забыть о зрителях. Забудьте о футболе, где 75-100 тысяч человек на трибунах. Как и всех проверять?! Это страшно. К тому же, куча идиотов несут ерунду. Почему я и люблю нашего комиссара Сильвера, который говорит о том, что решения будут приниматься после 1 мая. Я не знаю, как поступить, но некоторые предлагаемые варианты — полный бред. Например, разговоры о том, чтобы разместить игроков в отелях на два месяца. И что, они два месяца не увидят семьи? Не верю, что они на это пойдут», — приводит слова Баркли The Athletic.